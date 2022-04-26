مصرف الجمهورية بكاباو يرفع سقف السحب عند 5,000 دينار

رفعت إدارة مصرف الجمهورية فرع كاباو سقف سحب السيولة النقدية لـ 5,000 دينار بعد أن كانت عند 2,000 دينار مطلع شهر رمضان.

وأوضح مراسل “218” بالمدينة أن عملية صرف السيولة شهدت تزاحم عدد كبير من العملاء رغم التزام موظفي المصرف بساعات الدوام الرسمية، مشيرًا في الوقت ذاته إلى تخصيص إدارة فرع مصرف الجمهورية كاباو يوم الخميس يوم عمل عاديًا بعد أن كان مخصصًا للعمل الداخلي سابقًا، وسط أنباء عن الاستمرار في توزيع السيولة النقدية حتى يوم السبت.

تأتي هذه الخطوة دعما للقوة الشرائية بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان، حيث شهدت غالبية المصارف التجارية العاملة استمرارية في توزيع السيولة النقدية طيلة أيام شهر رمضان بأسقف سحب متفاوتة.

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