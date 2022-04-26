اقتصاد

اتفاق وشيك بين موسكو و بيكين على اعتماد العملات المحلية في التعاملات التجارية

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد مسؤول بوزارة الخارجية الروسية أن موسكو اتفقت مع الصين على الانطلاق في تنفيذ تعاملاتهما التجارية البينية بالعملات المحلية وإلغاء التعامل بالدولار.

وفي مقابلة مع وكالة “نوفوستي”، قال نائب وزير الخارجية إيغور مورغولوف إن موسكو وبكين شيدتا البنية التحتية الكاملة للانتقال إلى التجارة بالعملات المحلية بين البلدين.

وفي مارس الماضي، أعلن الرئيس فلاديمير بوتين أن روسيا لن تقبل إلا الدفعات بالروبل ثمناً لضخّ الغاز للدول التي وصفها بالدول غير الصديقة عقب العقوبات الاقتصادية الغربية التي انهالت على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا.

 

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قناة 218 الليبية

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