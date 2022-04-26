اتفاق وشيك بين موسكو و بيكين على اعتماد العملات المحلية في التعاملات التجارية

أكد مسؤول بوزارة الخارجية الروسية أن موسكو اتفقت مع الصين على الانطلاق في تنفيذ تعاملاتهما التجارية البينية بالعملات المحلية وإلغاء التعامل بالدولار.

وفي مقابلة مع وكالة “نوفوستي”، قال نائب وزير الخارجية إيغور مورغولوف إن موسكو وبكين شيدتا البنية التحتية الكاملة للانتقال إلى التجارة بالعملات المحلية بين البلدين.

وفي مارس الماضي، أعلن الرئيس فلاديمير بوتين أن روسيا لن تقبل إلا الدفعات بالروبل ثمناً لضخّ الغاز للدول التي وصفها بالدول غير الصديقة عقب العقوبات الاقتصادية الغربية التي انهالت على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا.

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