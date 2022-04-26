اقتصاد

مصرف النوران يعلن استلام ملحق عام 2020 من علاوة الأبناء

تم النشر منذُ 21 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

أعلن مصرف النوران اليوم الثلاثاء بأنه قد تم تسلم ملحق كشوفات أسماء المنتفعين بعلاوة الأبناء عن الأشهر ( يوليو، أغسطس، سبتمبر، أكتوبر ، نوفمبر، ديسمبر ) لسنة 2020.

و جارِ العمل على إضافتها لحساباتـهم، ويمكن سحب قيمــــة العـــــلاوة بإحــــــدى الطـــــرق التالـــــية :

إمّا عن طريق الآت السحــب الذاتــــي المتوفرة في فــرع برج طرابلس وفـــرع زاوية الدهماني وفرع مصراتة ودون خصـــــم أي عمــــولات ( مجــــانــــــاً ) لمدة تنتهي في 30-04-2022.

أو بواسطــــة صــــك شــــباك متوفـــر لـدى فــروع المصرف دون أي مصــاريف إضافيــة.

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صحيفة صدى الاقتصادية

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