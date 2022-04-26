الشركة الوطنية لتموين الحقول والموانئ النفطية تؤكد توفير متطلبات العاملين بالقطاع خلال شهر رمضان

اجتمع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” اليوم الثلاثاء 26 أبريل 2022 مع رئيس لجنة إدارة الشركة الوطنية لتموين الحقول والموانئ النفطية “فتحي البنداق”.

وقد خُصِصَ الاجتماع لاستعراض نشاط الشركة العام وأعمالها المتعلقة بتوفير المتطلبات التموينية للعاملين بقطاع النفط خلال شهر رمضان، حيث أكّد “البنداق” أن الشركة تمكنت من توفير متطلبات شهر رمضان لكافة العاملين بقطاع النفط، مؤكداً تعزيز جهوده المبذولة لوضع استراتيجية مدروسة بدقة تسهم في إنعاش الشركة.

كما جدّد “صنع الله” دعم المؤسسة التام واللامحدود للشركة للخروج من التعثر الذي تمر به، وشدّد على ضرورة إجراء الشركة مصادقة للديون لضمان تسديد الفواتير في وقتها المحدد، إضافةً إلى إنتهاج سياسة ترشيد الاستهلاك مع مراعاة المحافظة والالتزام بتقديم مستوى خدمات تموينية بمواصفات صحية قياسية للعاملين بالقطاع.

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