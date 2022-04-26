وزير الاقتصاد والتجارة يعطي تعليماته بالبدء في إنشاء أسواق تجارية لتوزيع السلع بمناطق أبوسليم وتاجوراء

اجتمع وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج” اليوم الثلاثاء، مع أعضاء غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس، وبحضور مستشار الوزير ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة.

تناول الاجتماع مناقشة آلية إنشاء أسواق تجارية لتوزيع السلع الغذائية والخدمات وحصر ورقمنه الأنشطة التجارية بطرابلس الكبرى .

حيث وجّه الوزير بالبدء في إنشاء أسواق تجارية بمناطق ابوسليم وتاجوراء، تحت اشراف وتنظيم جهات الاختصاص بمشاركة القطاع الخاص، مؤكداً على ضرورة التنسيق بين غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس ومراقبات الاقتصاد والتجارة ببلديات طرابلس الكبرى لحصر ورقمنه الأنشطة الاقتصادية والتجارية بطرابلس الكبرى في مرحلة الأولى ، والعمل على تنظيم المشروعات متناهية الصغر وانشطة الاسر المنتجة والباع المتجولون واصدار تراخيص خاصة بها.

وفي ختام الاجتماع شدد الوزير على متابعة الشركات والمصانع المحلية وسير العمليات الإنتاجية وتصنيفها وفق التزامها بتوجيهات الوزارة وكافة جهات ذات الاختصاص حول الطاقة الإنتاجية وتوفر منتجاتها بالسوق المحلي وحرصها على استقرار الأسعار والتزمها بالمواصفات والمعايير القياسية المعتمدة والاشتراطات الصحية المعمول بها لتحقيق حماية المستهلك.

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