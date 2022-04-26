اقتصاد

خاص.. فريق السيولة بالمركزي يكشف تسليم اصدار غريان 30 مليون لفروع التجاري الوطني

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

كشف فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية تسليم قسم اصدار غريان شحنة سيولة بقيمة 30 مليون دينار لفروع مصرف التجاري الوطني خصص منها لفرع غريان 10 مليون و فرع الاصابعة 6 مليون وفرع ككلة 4 مليون وفرع غدامس 4 مليون و درج 4 مليون و فرع وكالة الجامعة غريان 3 مليون.

وذلك في اطار خطة مصرف ليبيا المركزي لتوفير السيولة بكافة فروع المصارف التجارية واستمرار فروع المصارف صرف علاوة الأبناء والمرتبات نقداً قبل حلول عيد الفطر المبارك ، ويؤكد فريق للسيولة توفر مخزون كبير من السيولة لدى المصرف المركزي وفروع المصارف .

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صحيفة صدى الاقتصادية

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