الاقتصاد والتجارة تتجه لإنشاء أسواق تجارية لتوزيع السلع بطرابلس

تدرس وزارة الاقتصاد والتجارة الخطوات اللازمة لإنشاء أسواق تجارية لتوزيع السلع الغذائية والخدمات وحصر ورقمنة الأنشطة التجارية على مستوى بلديات العاصمة طرابلس.

وبحث وزير الاقتصاد محمد الحويج حيثيات المشروع خلال اجتماع عقده -الثلاثاء- مع رئيس وأعضاء غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة.

وأوضح الحويج خلال اللقاء أن البداية بإنشاء أسواق تجارية بمنطقتي أبوسليم وتاجوراء، تحت إشراف وتنظيم الجهات المختصة بمشاركة القطاع الخاص، مؤكداً على ضرورة التنسيق بين غرفة التجارة والصناعة والزراعة ومراقبات الاقتصاد والتجارة ببلديات طرابلس، لحصر ورقمنة الأنشطة الاقتصادية والتجارية في المرحلة الأولى.

يشار إلى أنه من مهام وزارة الاقتصاد في هذا الصدد متابعة الشركات المحلية والمعامل وتصنيف عمليات الانتاج وفق التزامها بالضوابط الفنية وتوجيهات الوزاة وبقية الجهات ذات العلاقة والاختصاص بشأن الطاقة الإنتاجية وتوفر منتجاتها بالسوق المحلي وحرصها على استقرار الأسعار و التزامها بالمواصفات والمعايير القياسية المعتمدة والاشتراطات الصحية المعمول بها لتحقيق حماية المستهلك.

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