الدولار يواصل ارتفاعه أمام الدينار مدفوعا بوقف تصدير النفط

واصلت أسعار صرف العملات الأجنبية الارتفاع أمام الدينار في تداولات الثلاثاء في السوق السوداء.

وارتفعت قيمة الدولار أمام الدينار في تداولات الساعة الخامسة مساءا بسوق المشير في طرابلس بمقدار 4 قروش مسجلا 5,03 دنانير للدولار الواحد مقابل 4,99 دينارًا عند وقف التعاملات الاثنين، ليبلغ إجمالي الارتفاع بالمقارنة مع مطلع شهر أبريل الجاري 10 قروش حيث تداول التجار الدولار حينها بــ4,93 دنانير، قبل أن يواصل الارتفاع تدريجيًا مدفوعًا بوقف تصدير النفط الذي نفذه محتجون قبل أسبوعين في منطقة الهلال النفطي.

وسجلت العملة الأميركية ارتفاعًا جديدًا على صعيد الحوالات الخارجية إلى تركيا بمقدار 4 قروش ليتم تداولها بـ 5,02 دنانير للدولار الواحد.

وجرى تداول العملة الأوروبية الموحدة “اليورو” مساء الاثنين بـ 5,33 دنانير، أما الجنيه الإسترليني فقد بلغت قيمته 6,45 دنانير.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية