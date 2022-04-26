وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية يكشف مستجدات هامة بملف المهجرين والنازحين

قال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية لشؤون الفرع “فرج مجاهد” خلال مؤتمر صحفي؛ أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية “وفاء أبوبكر الكيلاني” القرار رقم 78 لسنة 2022 لدراسة ملفات المهجرين والنازحين وتقديم الحلول لها.

وأضاف بالقول: عليه فقد قامت اللجنة برئاستنا باستلام القوائم المهجرين والنازحين المحالة إلينا من مكتب شؤون النازحين بديوان رئاسة النازحين حيث كان عدد المسجلين بهذه القوائم للمنطقة الجنوبية 470‪1 أسرة 672‪6 بالنسبة لنزحي ومهجري المنطقة الشرقية.

وتابع بالقول: قامت هذه اللجنة بإحالة هذه القوائم إلى مصلحة الأحوال المدنية لتحقق من صحتها وتدقيق في الأرقام الوطنية وأرقام القيود لهذه الأسر المهجرة كما قامت اللجنة بفرز هذه القوائم وتدقيق فيها واحالتها للقسم المالي للمصرف.

وقد تم فعليا إصدار صكوك ل3794 أسرة من المهجرين ونازحين قد تصل اليوم أو يوم غد إلى مصارفهم للاستفادة منها.

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