البنك الدولي: أزمة ارتفاع الأسعار ستمتد إلى نهاية 2024

توقع البنك الدولي أن تمتد أزمة ارتفاع أسعار الغذاء في العالم حتى نهاية عام 2024، وذلك في أحدث تقرير له عن تأثير الحرب في أوكرانيا على أسواق السلع الأولية.

وأضاف البنك أنه من المنتظر أن تشهد دول العالم حالة من الركود التضخمي ونموًا اقتصاديًا ضعيفًا، وتابع أن العالم يواجه أكبر صدمة في الأسعار منذ عقد السبعينيات في القرن الماضي.

ووفق تقديرات البنك الدولي من المنتظر أن تقفز أسعار الطاقة بأكثر من 50% في 2022 قبل أن تسجل تراجعًا في العامين المقبلين وتوقع أيضًا أن ترتفع أسعار المنتجات الزراعية والمعادن بنحو 20% في العام نفسه.

وأدت الحرب في منطقة البحر الأسود إلى تعطل الإمدادات وارتفاع أسعار المواد الغذائية من بينها الزيت النباتي والحبوب والتي تعد أوكرانيا وروسيا مصدرين أساسيين لهما.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية