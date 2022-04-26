الدولار فوق الـ5.. أخر اسعار العملات الاجنبية مقابل الدينار في السوق السوداء اليوم الثلاثاء

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الدينار الليبي في تعاملات اليوم الثلاثاء ارتفاعها في السوق السوداء.

وتداول التجار الدولار في سوق المشير في طرابلس مساء اليوم بـ 5.0375 دينار، مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً، وسجل الدولار الامريكي ارتفاعه خلال الفترة الماضية عقب الاحداث والتطورات المتسارعة وشحن البطاقات وحوالات تركيا واستمرار اقفال المؤاني النفطية .

وتداول التجار الدولار الامريكي على صعيد الحوالات الخارجية عند 5.0375 دينار.

وسجل سعر صرف الجنية الاسترليني انخفاضاً ملحوظاً حيث بلغت قيمته 6.35 دينار للبيع و6.32 للشراء، فيما انخفض سعر صرف اليورو إلى 5.325 دنانير في العاصمة طرابلس و5.330 دينار في مدينة بنغازي.

أما على صعيد العملات العربية، فقد واصلت قيمة الدينار التونسي استقرارها أمام نظيره الليبي وتم تداوله في المنطقة الحدودية رأس جدير بـ 1,65 دينارًا.