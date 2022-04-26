“الكيلاني” تفصح عن جديد علاوة الأبناء والزوجة

قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية “وفاء أبوبكر الكيلاني” : قد عكفت وزارة الشؤون الاجتماعية في عمل دؤوب خلال شهر رمضان لأجل إتمام إجراءات ملحق للأسر التي لم تصرف لهم منحة الأولاد والتي قد سبق ودخلت بياناتها في منصة مشروع منحة الزوجة والأولاد عن فترة الستة أشهر.

وتابعت بالقول: قامت الوزارة بإحالتها مسبقا وذلك بقيمة إجمالية 52 مليون و96 ألف و500 دينار والتي قد أحيلت للمصارف بالأمس، وكانت عدد الأسر المستفيدة66412 أسرة وكذلك عدد الأولاد المستفيدين من هذه المنحة 837‪37

واضافت بالقول: أما فيما يخص المهجرين والنازحين تمت المرحلة الأولى من إرسال الصكوك المالية للمصارف لمستحقيها وكذلك جاري العمل على صرف بقية الدفعات تباعا.

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