الرئيس المصري يوجه لإشراك القطاع الخاص بأصول الدولة بقيمة 10 مليارات دولار سنويا

كلف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي حكومته بالإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص بالأصول المملوكة للدولة بما قيمته 10 مليارات دولار سنوياً على مدار 4 سنوات- وفقاً لما نقله التلفزيون المصري.

كما كلف السيسي الحكومة أيضاً بطرح شركات مملوكة للقوات المسلحة في البورصة قبل نهاية العام الجاري 2022، والبدء من ثم في طرح حصص من بعض الشركات المملوكة للدولة في البورصة.

يذكر أن الجيش المصري يمتلك عشرات الشركات التي تعمل في قطاعات مختلفة من بينها الاستهلاكي والصناعي والخدمي، فيما ذكر الرئيس المصري قبل 3 سنوات أنه يجب السماح للقوات المسلحة ببيع حصص من شركاتها في البورصة إلى جانب الشركات الحكومية الأخرى التي وُضعت خطط لخصخصتها.

وتجدر الإشارة إلى أن البرنامج قد تأجل مراراً، ما أرجعه مسؤولون في الحكومة إلى ضعف الأسواق والعقبات القانونية ومدى جاهزية الوثائق المالية لكل شركة.

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