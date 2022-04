أسعار الذهب العالمية ترتفع مدعومة بمخاوف حول النمو والتضخم

ارتفعت أسعار الذهب العالمية، الثلاثاء، حيث سعى المستثمرون إلى الأصول الآمنة وسط مخاوف إزاء النمو العالمي وارتفاع التضخم، إلا أن الرهانات على زيادات شديدة لأسعار الفائدة الأميركية أبقت المعدن الأصفر بالقرب من أدنى مستوياته في أربعة أسابيع الذي سجله في الجلسة السابقة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1903.70 دولار للأونصة بحلول الساعة 09:53 بتوقيت غرينتش، ولامست الأسعار 1890.20 دولار أمس الاثنين، وهو أدنى مستوى منذ 29 مارس، وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5% إلى 1904.40 دولار للأونصة، بحسب ما أفادت شبكة “CNBC”.

ومع توقع أن يرفع مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في كل من اجتماعيه المقبلين، ساد قلق في الأسواق من احتمال أن تعرقل الوتيرة السريعة للتشديد تعافي الاقتصاد العالمي.

كما تأثرت الأسواق بالتداعيات الاقتصادية لإغلاقات الصين لمواجهة كوفيد-19.

وارتفع الدولار، الملاذ الآمن المنافس، إلى أعلى مستوى في عامين، مما يجعل الذهب المسعر بالدولار أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى ويكبح تحقيقه المزيد من المكاسب للمعدن النفيس.

في غضون ذلك ارتفع البلاديوم 1% إلى 2166.26 دولار للأوقية، بعد يوم من مخاوف إزاء انخفاض الطلب بسبب إغلاقات كوفيد في الصين، مما أدى إلى تراجعه بنسبة وصلت إلى 12.9%.

وزادت الفضة في المعاملات الفورية 0.6% إلى 23.74 دولار للأونصة وصعد البلاتين 0.2% إلى 922.69 دولار.

