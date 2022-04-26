“الدبيبة” يؤكد لأسر الشهداء تخصيص لهم حصص من موسم الحج القادم

أجرى رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” ، اليوم الثلاثاء في طرابلس، مأدبة إفطار على شرف أسر الشهداء والمفقودين، تكريما لهم، وتأكيدًا على دعم الحكومة لحقوقهم.

وقد أكد “الدبيبة” في كلمته أن الحكومة بدأت في تفعيل القانون رقم (1) لسنة 2014، بشأن معاملة أسر الشهداء، كما أكد أن الحكومة ستخصص لهم حصة ضمن موسم الحج القادم، مشددا على أن الحكومة ستكون ساعية دومًا في مراعاة هذه الفئة الهامة.

كما حضر المأدبة عدد من أسر الشهداء من مختلف المناطق والمدن الليبية، بالإضافة إلى عدد من الوزراء والمسؤولين في الحكومة.

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