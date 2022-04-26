الشؤون الاجتماعية تعلن استفادة 66 ألف أسرة من ملحق منحة الأبناء

أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني عن الانتهاء من إعداد ملحق الأسر التي لم تصرف لها منحة الأولاد، بعد إدخال بياناتها في منصة مشروع منحة الزوجة والأبناء عن فترة ستة أشهر، وتمت إحالة الإجراءات كافة للمصارف التجارية تمهيدا لتسييل القيمة في حسابات مستحقيها.

وأضافت الكيلاني، في بيان، الثلاثاء، أن عدد الأسر المستفيدة من إضافة الملحق بلغ 66 ألف و412 أسرة، رصدت الحكومة لهم 52 مليونًا و290 ألف دينار لتغطية الإنفاق عليها، فيما بلغ عدد الأولاد المستفيدين من القوائم الجديدة أكثر من 83 ألف شخص.

وبحسب بيان للحكومة، فإن وزارة الشؤون الاجتماعية أصدرت الثلاثاء 3,794 صكًا ماليًا لصالح الأسر النازحة والمهجرة ستتم إحالتها للجهات ذات الاختصاص لاستكمال الصرف بعد الانتهاء من عمليات التدقيق من مصلحة الأحوال المدنية.

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