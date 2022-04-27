شؤون المراقبات بالتربية والتعليم توجه مراسلة إلى مراقبو الوزارة بشأن التعاون التام مع النقابات الفرعية بالمراقبات

وجه مدير مكتب شؤون المراقبات بوزارة التربية والتعليم مراسلة إلى مراقبو التربية والتعليم، بشأن التعاون التام مع النقابات الفرعية بالمراقبات لتسهيل إتمام إجراءات عضوية المعلمين وجميع العاملين بقطاع التربية والتعليم بالنقابة العامة للمعلمين وفق القوانين والتشريعات الصادرة بالخصوص.

حيث طالب فيها كلا فيما يخصه التعميم على جميع المعلمين والعاملين بقطاع التربية والتعليم التابعين لهم بضرورة إتمام الإجراءات المتعلقة بعضويتهم بالنقابة العامة للمعلمين، وذلك لاستيفاء حقوقهم وفق صحيح القانون والتي ألزمت بضرورة العضوية بالنقابة العامة للمعلمين.

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