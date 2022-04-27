البنك الدولي يحذر من تحديات داخل ليبيا.. تابع التفاصيل

حذر البنك الدولي من مواجهة ليبيا تحديات اقتصادية هائلة في ظل تفكك مؤسسات الدولة وتحديات اجتماعية مع توتر الأوضاع السياسية .

وقال المدير الإقليمي للبنك الدولي لمنطقة المغرب العربي ومالطا جيسكو هينتشل، إن ليبيا تحتاج بشدة إلى مؤسسات موحدة وإدارة جيدة وإرادة سياسية قوية وإصلاحات طال انتظارها .

وأكد تقرير صادر مؤخرا عن المرصد الاقتصادي الليبي، التابع للبنك الدولي أن أداء اقتصاد البلاد في معظم العام 2020 هو الأسوأ في آخر السنوات في ظل مشكلات في قطاع النفط وأيضا تأثر البلاد بجائحة فيروس “كورونا” المستجد، ما تسبب في مزيد من الاضطراب الاقتصادي والاجتماعي وانخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام نفسه.

ورغم التقديرات الإيجابية بشأن تعافي الاقتصاد الليبي خلال العام 2021، فقد نبه التقرير إلى أن النمو في القطاعات غير النفط ظل ضعيفا يعوقه الصراع المستمر وسوء الخدمات بما في ذلك قطاع الطاقة ومع استمرار الجائحة.

وأضاف البنك إن البلاد بحاجة إلى استثمارات عاجلة في البنية التحتية وتحسين الظروف الأمنية في أجزاء كبيرة من البلاد، بما قد يسهم في تحسين توفير الخدمات العامة وتهيئة الظروف لتحقيق انتعاش سريع في القطاعات غير النفط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية