سعر الدولار والعملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاربعاء 27 ابريل 2022 في السوق السوداء

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاربعاء 27 ابريل 2022 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

وسجلت أخر أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات ارباب الاسر مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاربعاء 27 ابريل 2022م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية: الدولار الأمريكي – طرابلس 5.0375 دينار الدولار الامريكي – زليتن 5.0400 دينار الدولار الامريكي – بنغازي 5.0500 دينار الدولار الامريكي – مصراتة 5.0375 دينار حوالات دبي-تركيا – 5.0375 دينار اليورو – طرابلس = 5.320 ~5.325 دينار اليورو – بنغازي = 5.325 ~ 5.330 دينار الجنية الإسترليني 6.35 دينار الليرة التركية 0.35 دينار الدينار التونسي 1.65 دينار الجنية المصري 0.27 دينار الدينار الأردني 6.85 دينار كسر الذهب عيار 18 ب225.0 دينار كسر الذهب عيار 21 ب262.5 دينار كسر الذهب عيار 24 ب300.0 دينار ليرة ذهب عيار 21 وزن 8 جرام ب2100 دينار كسر الفضة 2.4 دينار بطاقة ارباب الاسر ~ “غير متوفر” دولار بشيك المصدق: – 5.15.50 دينار “التجارة والتنمية” (طرابلس) / دينار – 5.16 “مصرف الوحدة” – 5.09 “مصرف الجمهورية” “تقريبي”.

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