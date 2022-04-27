انخفاض ملحوظ للاسترليني.. «المركزي» يعلن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار (الاربعاء 27 ابريل 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاربعاء 27 ابريل 2022، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.7645 دينار، مسجلاً تراجعاً طفيفاً ويحافظ على مستوياته المرتفعة التي سجلها في الآونة الاخيرة.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.0622 دينار، والجنيه الاسترليني 5.9956 دينار، والدولار الكندي 3.7234 دينار ليبي، والليرة التركية 0.3217 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2703 دينار، والدرهم الإماراتي 1.2972 دينار، والدينار التونسي 1.5582 دينار ليبي، والدرهم المغربي 0.4798 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الاربعاء 27 ابريل 2022: