الحويج وسلامة يناقشان إعادة تفعيل صندوق موازنة الأسعار

ناقش وزير الاقتصاد في حكومة الوحدة محمد الحويج رفقة وزير الدولة للشؤون الاقتصادية سلامة الغويل، آليات إعادة تفعيل صندوق موازنة الأسعار.

وتطرق الحويج و سلامة في الاجتماع الذي عقد بطرابلس الثلاثاء إلى خطة الدعم للسلع بما يتماشى مع الوضع الاقتصادي المحلي والدولي والتداعيات الحاصلة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

وبحسب بيان الوزارة، فقد تطرق الحويج إلى إمكانية تنفيذ الخطة الاستثمارية للدولة وتطوير مشروعات الطاقة الصديقة للبيئة ومشاريع الصناعة والزراعة، مع التشديد على أهمية إنشاء مكتبة مركزية للعلوم الاقتصادية ستوفر العديد من الكتب والأبحاث التي من شأنها تعزيز المعرفة بالاقتصاد والاستثمار.

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