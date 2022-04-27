غازبروم توقف ضخ الغاز إلى بلغاريا وبولندا

أوقفت شركة غازبروم الروسية، الأربعاء، ضخ الغاز الطبيعي من روسيا إلى بلغاريا وبولندا؛ بسبب عدم الدفع بالعملة الروسية.

وذكرت غازبروم في بيان أن موسكو أخطرت شركتي بولغاراز البلغارية وبي جي إن آي جي البولندية بتعليق إمدادات الغاز بدءًا من 27 أبريل الجاري، حتى يتم السداد بالروبل، وفقًا لما أعلنته الرئاسة الروسية.

وفي رد على القرار الروسي؛ أعلنت وزارة الطاقة البلغارية عن تحركها لإيجاد ترتيبات بديلة لإمدادات الغاز الطبيعي، مؤكدة أن الإجراء الجديد للدفع بالروبل هو خرق للعقد الحالي.

من جهته، قال الوزير المسؤول عن أمن الطاقة في بولندا إن تدفقات من اتجاهات أخرى ستحل محل إمدادات غازبروم، مضيفًا أن عقد خط الأنابيب يامال ينقضي في ديسمبر المقبل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية