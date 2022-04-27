نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية يبحث مشكلة المرتبات مع بلدية مرادة

اجتمع نائب رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية “علي فرج القطراني” اليوم الأربعاء، مع عميد المجلس البلدي مرادة “مصطفى الزواوي “، وبحضور أعضاء المجلس البلدي.

تناول الاجتماع مناقشة مشكلة مرتبات بلدية مرادة والعاملين في القطاعات التابعة للبلدية، وقد قام النائب بالإتصال بوزير التخطيط والمالية لوضع حل عاجل لهذه الاشكالية.

كما ناقش أيضاً أبرز احتياجات البلدية والمختنقات التي تعاني منها خاصة فيما يتعلق بقطاعي الكهرباء والمياه، والعمل على المشاريع المتعثرة، ووضع آلية مناسبة لمباشرة العمل بها في أقرب وقت ممكن .

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