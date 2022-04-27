توقعات بانكماش الاقتصاد الروسي بنسبة 8,8% في عام 2022

توقعت وزارة الاقتصاد الروسية انكماش الاقتصاد بنسبة 8,8% خلال هذا العام أو بنسبة 12,4% في حال استمرار تشديد العقوبات الغربية على موسكو.

وأظهرت وثيقة لوزارة الاقتصاد اطلعت عليها رويترز أن إنتاج روسيا من النفط قد يتراجع بنسبة 17% هذا العام ووفقًا للوثيقة؛ قد ينخفض إنتاج النفط الروسي إلى ما بين 433,8 مليون طن و475,3 مليون طن هذا العام من 524 مليون طن في 2021.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في المقابل، تماسك اقتصاد بلاده رغم العقوبات الغربية التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفائها على موسكو على بلاده، وقال إن الاقتصاد لا يعاني من أي اضطرابات، وإن روسيا تملك الإمكانيات كافة للتصدي للعقوبات الغربية.

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