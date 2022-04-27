عون: استئناف تصدير النفط قيد التفاوض 

طرابلس 27 أبريل 2022 (وال) _ فند وزير النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية (محمد عون)، الأخبار المتداولة حول استئناف تصدير النفط من منطقة الهلال النفطي، مؤكداً إن لا موعد محدد حتى اليوم الأربعاء، وإن فتح الموانئ المغلقة مرهون بنتائج الحوار مع المحتجين ومُغلقيها .

وأضاف أن مستويات الإنتاج الحالية التي قدرها بنحو 600 ألف برميل يوميًا مقابل 1.2 مليون برميل يوميًا، قبل إغلاق بعض موانئ التصدير وحقل الشرارة وحقول أخرى مرتبطة بمينائيْ البريقة والزويتينة النفطيين.

الجدير بالذكر أن وزارة النفط والغاز، قد أعلنت في بيان سابق، إنها شكّلت لجنة اعتبرتها في حالة انعقاد دائم لمتابعة ملف الإغلاقات، ووضع حلول تكفل حقوق جميع الأطراف والتواصل مع المحتجين. (وال _ طرابلس) ه ش

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