اجتماع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة بالحكومة الليبية لبحث آلية توظيف هيئة التأمين الطبي

عقد نائب رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية التابعة لمجلس النواب “علي فرج القطراني” اليوم الاربعاء اجتماعاً مع وزير الصحة “عثمان عبد الجليل”، بحضور مدير هيئة التأمين الطبي فرع بنغازي “علي عامر المسلاتي” والمستشار الصحي لنائب رئيس مجلس الوزراء “السنوسي المغربي”.

حيث تم مناقشة سير عمل هيئة التأمين الصحي بشكل عام و في فرع بنغازي بشكل خاص و تنظيم العمل بداخلها، وقد وقف “القطراني” على الإشكاليات و العراقيل التي تواجه الهيئة و كيفية حلحلتها ووضع آلية معينة لتوظيف الهيئة بالشكل الصحيح و السليم.

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