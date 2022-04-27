باطن الجبل.. تسوية الإجراءات المالية لـ 200 موظف بقطاع الصحة

أفاد مدير مكتب الشؤون الإدارية والمالية بقطاع الصحة باطن الجبل سليمان شنينة في تصريح لـ”218″ بتسوية الإجراءات الإدارية والمالية لـ 200 موظف بالمكتب.

وأوضح شنينة أن قيمة التسوية سترد في حسابات الموظفين مع مرتبات شهر مايو على أن يستكمل المكتب بقية الدفعات المتأخرة من تاريخ 2014 وحتى 2022، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن الإتمام النهائي لبقية الدفاعات سيكون بعد عيد الفطر.

يُذكر أن هذا الإجراء معني به الموظفون العامون المتأخرة مرتباتهم نتيجة وجود بعض النواقص في ملفات التوظيف أو ممن تنطبق عليهم علاوات الخبرة المهنية أو ممن حصلوا على شهادات تعليمية بعد فترة التعاقد على الوظيفة.

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