لجنة الأمن الغذائي تعتمد آلية توزيع الدقيق على المخابز بكافة المناطق خلال اجتماعها الثاني

أجرت لجنة الأمن الغذائي اجتماعها الثاني برئاسة وكيل الوزارة لشؤون المناطق الحرة رئيس اللجنة وحضور الأعضاء اليوم الأربعاء بمقر الوزارة.

كما استعرضت اللجنة المهام الموكلة لها بموجب قرار الوزير رقم 461 لسنة 2022 م بحضور رئيس نقابة المخابز.

وقد ناقش الحضور آلية عمل اللجنة وسُبل انجاز مهامها خلال أقرب وقت وفق توجيهات الوزير والبدء في عمليات توريد الدقيق الجاهز خلال المرحلة الأولى من تنفيذ مهام اللجنة وفق عروض الواردة إلى اللجنة من الأسواق الخارجية البديلة، وسرد الحاضرين قرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 215 لسنة 2022 م بشأن منح اذن التعاقد لوزارة الاقتصاد والتجارة.

وكذلك ناقشت اللجنة آلية توزيع مادة الدقيق على المخابز بكافة المناطق من خلال تشكيل فرق برئاسة مراقب الاقتصاد والتجارة بالبلدية وعضوية المجلس البلدي وجهاز الحرس البلدي ونقابة المخابز كما أن اللجنة المشكلة تستمر بعقد اجتماعاتها إلى حين توريد سلعة الدقيق وتوزيعها على المخابز بكافة المناطق.

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