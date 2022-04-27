فريق العمل الاقتصادي والاستشاري يجتمع مع السفير المالطي لدى ليبيا لبحث سُبل التعاون الاقتصادي

عقد رئيس فريق العمل الاقتصادي والاستشاري بوزارة الدولة للشؤون الاقتصادية أحمد الأحجل رفقة مستشار وزير الدولة للشؤون الاقتصادية عماد بحري اليوم الأربعاء اجتماعًا مع سفير مالطا لدى ليبيا تشارلز صليبا ، وذلك بتوجيهات من وزير الدولة للشؤون الاقتصادية سلامة الغويل .

تم خلاله بحث سُبل التعاون الاقتصادي من خلال مسارات متعددة مثل تنظيم انسياب رأس المال وانتقال الأفراد والتعاون التجاري والاقتصادي والإنمائي والاستفادة من التجربة المالطية في مجال الأعمال الريادية، هذا وقد أكد الجانبان حرصهما على توطيد العلاقات الثنائية الليبية المالطية بما يفتح آفاق أوسع للشراكة الاقتصادية.

كما تم كذلك التطرق لإمكانية تنظيم الأسبوع الليبي المالطي يشمل برامج وأنشطة متنوعة بما في ذلك ترتيب اجتماع يضم مجلس أصحاب الأعمال وسيدات الأعمال في ليبيا و كذلك رجال وسيدات الأعمال في مالطا.

وتم التأكيد على أهمية تكثيف الزيارات بين الجانبين وتبادل المعلومات الاقتصادية واستكشاف فرص مشروعات جديدة من أجل تحقيق تعاون اقتصادي يخدم مصلحة البلدين.

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