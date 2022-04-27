“باشاغا ” يطلب من صنع الله إحالة المقترحات اللازمة لحفظ وصيانة الأموال الناتجة عن الإيرادات النفطية

وجه رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية المكلفة من قبل مجلس النواب “فتحي باشاغا” رسالة إلى رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، “مصطفى صنع الله” لاطلاعه على الإجراءات المتبعة من الحكومة لإنهاء أزمة تعليق انتاج وتصدير النفط.

وقد نصت الرسالة على أن الحكومة الليبية قامت بإجراء تواصلات عاجلة وموسعة مع عديد الأطراف وزيارة منطقة الهلال النفطي والاستماع لمطالب المحتجين الذين أبدوا اعتراضهم على آليات التصرف في الأموال الناتجة عن الإيرادات النفطية وغياب الشفافية و توزيع وتوظيف وإدارة تلك الأموال دون أي سند قانوني في المصروفات.

كما نصت أيضا على أن المؤسسة الوطنية للنفط كونها الجهة المسؤولة على إنتاج وتصدير النفط وتحصيل إرادته ، فإن الأمر يتطلب التوافق على آليات محددة و منضبطة تضمن الاحتفاظ بالإيرادات النفطية بحسابات المؤسسة الوطنية للنفط وعدم إحالتها حتى إصدار قانون الميزانية من قبل مجلس النواب.

وقد ختم الرسالة بأن الوقت الذي تؤكد فيه الحكومة الليبية سعيها الحثيث لاستئناف إنتاج وتصدير النفط فإنها تؤكد استعدادها الكامل لإتمام كافة الإجراءات اللازمة والكفيلة باعتماد الآليات المتعلقة بحفظ وصيانة الإيرادات النفطية وضمن حسن إدارتها وعدم توظيفها واستغلالها سياسياً.

كذلك طلب منه بشكل عاجل إحالة المقترحات المقدمة من طرفكم بشأن الآليات اللازمة لحفظ وصيانة الأموال الناتجة عن الإيرادات النفطية و بما يكفل إنهاء أزمة تعليق إنتاج وتصدير النفط مع ضمان استمرار صرف المرتبات وما في حكمها وكذلك استمرار الصرف على الباب الرابع حفظا على مصلحة المواطن.

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