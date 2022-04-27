البرلمان الإيطالي يركز على إمدادات الطاقة من أفريقيا

دأبت السلطات الإيطالية منذ اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا قبل شهرين، على البحث عن بدائل استراتيجية لتعويض حاجة إيطاليا من الغاز وإمدادات الطاقة عموما.

وبحسب تقرير برلماني إيطالي، فإن مصادر الطاقة البديلة لإيطاليا تشمل بالأساس دولاً أفريقية من بينها ليبيا والجزائر ومصر وأذربيجان- وفقاً لما نقلته وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وذكرت لجنة أمن الجمهورية بالبرلمان الإيطالي -وهي هيئة الرقابة البرلمانية على الأجهزة السرية- في تقريرها حول عواقب الصراع بين روسيا وأوكرانيا في مجال أمن الطاقة، أن المصادر البديلة للطاقة، تتشكل أولاً وقبل كل شيء من الدول المذكورة من خلال شبكة أنابيب الغاز الحالية، وأيضًا من مصر وقطر والكونغو وموزمبيق وأنغولا ونيجيريا فيما يتعلق بالغاز المسال، الذي تنتجه أيضًا شركة إيني.

وتجدر الإشارة إلى أن لدى أكثر البلدان مشاكل تتعلق بقضايا داخلية أو دولية، منها الطارئة والأخرى التاريخية، مع هذا ترى إيطاليا والمنظومة الغربية عموماً أن تضمن لها هذه الدول ككل تنويعاً حقيقياً للمصادر وطرق التوريد، وبالتالي تجنب الظواهر الجديدة من التبعيات، حيث دعا التقرير إلى التركيز على أفريقيا، على أن يتضح وجود استراتيجية إيطالية وأوروبية مناسبة تجاه القارة السمراء، وفق نموذج شراكة يضمن الاستقرار والسلام والتنمية للبلدان الموردة عبر طرق نقل طويلة.

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