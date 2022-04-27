شركة الكهرباء تُباشر العمل بمحطة طبرق الغازية

طرابلس 27 أبريل 2022 (وال)- أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم الأربعاء، عن البدء العمل على ربط دخول الوحدة الأولى بمشروع محطة طبرق الغازية على دائرة التميمي رقم 2 .

وأكدت الشركة – في بيان – أن العمل لا يزال جاريًا على ربط دخول الوحدة الأولى بمشروع محطة طبرق الغازية بقدرة 185 ميغاوات على دائرة التميمي رقم 2 .

والجدير بالذكر أن الشركة العامة للكهرباء؛ قد أعلنت في فبراير الماضي، وصول نسبة إنجاز الأعمال المدنية في الوحدة الأولى بمحطة طبرق الغازية إلى 85 %، متوقعة دخولها على الشبكة نهاية مايو المقبل.

حيث تضم محطة طبرق أربع وحدات بقدرة إنتاج إجمالية تبلغ قرابة 740 ميغاوات، بواقع 185 ميغاوات لكل وحدة، كما انطلق العمل بمشروع المحطة في 25 يونيو الماضي، حيث جرى صب طبقة النظافة الخرسانية لقاعدة العادم للوحدة الأولى بالمحطة في الخامس من سبتمبر، ثم تثبيت توربينة الوحدة في 24 ديسمبر. (وال) هــ ش/ ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال