البنك الدولي يؤكد دعم ليبيا ويحذر من ضعف النمو الاقتصادي

بنغازي 27 أبريل 2022 (وال)- حذر تقرير صادر عن المرصد الاقتصادي الليبي التابع للبنك الدولي، من مواجهة البلاد لتحديات اقتصادية هائلة، في ظل تفكك مؤسسات الدولة وتحديات اجتماعية، مع توتر الأوضاع السياسية.

بحسب التقرير؛ فقد أوصى البنك الدولي إلى حاجة البلاد إلى استثمارات عاجلة في البنية التحتية، والمساعدة الاجتماعية للفئات الضعيفة، بما في ذلك حملة تطعيم ضد الجائحة أكثر فعالية وانتظاما.

وقال المدير الإقليمي للبنك الدولي لمنطقة المغرب العربي ومالطا، “جيسكو هينتشل”، إن ليبيا تحتاج بشدة إلى مؤسسات موحدة، وإدارة جيدة، وإرادة سياسية قوية، وإصلاحات طال انتظارها.

وأشار التقرير، إلى أن أداء الاقتصاد المحلي في أغلب عام 2020 كان هو الأسوأ في آخر السنوات، في ظل مشكلات في قطاع النفط، وجائحة كورونا.

وتطرق التقرير إلى أن النمو في القطاعات غير النفط ظل ضعيفا، يعوقه الصراع المستمر، وسوء الخدمات.

وأكد البنك الدولي إلتزامه بدعم ليبيا من خلال المساعدة الفنية والخدمات التحليلية، إضافة إلى تمويل الصناديق الائتمانية والمنح. (وال) ه ش / ر ت

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