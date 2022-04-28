الحويج يلتقي وزير العمل لبحث كيفية إيجاد فرص العمل ضمن الخارطة الاستثمارية

بحث وزير الاقتصاد والتجارة “محمد الحويج” مع وزير العمل “علي العابد” إيجاد فرص عمل للباحثين المدرجين بالوزارة، وذلك ضمن الخارطة الاستثمارية بوزارة الاقتصاد والتجارة وتنفيذ برامج تأهيل وتدريب توائم متطلبات سوق العمل والمشاريع المستهدف اقامتها بكافة القطاعات.

وناقش اللقاء آلية التعاون في استقطاب أصحاب الأفكار الريادية لدعم سوق العمل من خلال حاضنات ومراكز الاعمال بالبرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة التابع لوزارة الاقتصاد والتجارة الذي يوفر الدعم الفني اللازم منها الحاضنة التكنولوجية التي تعمل على التحول الرقمي وتعزيز اقتصاد المعرفة.

كما تم الاتفاق على تعزيز التعاون والتنسيق بين وزارتي الاقتصاد والتجارة والعمل بشأن برامج تأهيل وتدريب للباحثين تناسب متطلبات سوق العمل وخلق فرص لهم من خلال المشاريع المستهدف تنفيذها ضمن الخارطة الاستثمارية ودعم المشروعات الصغرى والمتوسطة التي توفر فرص عمل بعيداً عن الوظيفة الحكومية، إضافةً إلى تنظيم الأنشطة الاقتصادية والخدمية والعمالة الوافدة بما يسهم في تنمية وتنويع الاقتصاد الوطني.

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