أسعار الذهب العالمية تتراجع إلى أدنى مستوى منذ شهرين

تراجعت أسعار الذهب العالمية، إلى أدنى مستوى في أكثر من شهرين، الأربعاء، مع استمرار صعود الدولار بدعم من توقعات بتشديد قوي للسياسة النقدية من الفدرالي الأميركي.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية حوالي 1% إلى 1887.10 دولار للأونصة بعد أن هبط في و قت سابق من الجلسة إلى 1881.45 دولار وهو أدنى مستوى منذ 24 فبراير شباط، وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.84% إلى 1888.00 دولارًا للأوقية، بحسب ما أفادت شبكة “CNBC”.

وقفز الدولار الأميركي لأعلى مستوى منذ يناير 2017 بدعم من توقعات بأن الفدرالي سيكون أكثر تشديدًا للسياسة النقدية من أقرانه وتدفقات للاستمار الآمن تغذيها مخاوف من تباطؤ النمو في الصين وأوروبا.

هذا وتراجع اليورو لما دون 1.06 دولار للمرة الأولى في خمس سنوات، إذ ارتفع الدولار وسط مخاوف بشأن أمن الطاقة وتباطؤ النمو في الصين وأوروبا.

وهبط اليورو لأقل مستوى في خمس سنوات مسجلا 1.05890 دولار بعد أن قالت GAZprom إنها ستقطع إمدادات الغاز لبولندا وبلغاريا.

ومن المتوقع أن يرفع الفدرالي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعه في الثالث والرابع من مايو أيار.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.50% إلى 23.36 دولار للأوقية وتراجع البلاتين 0.55% إلى 915.64 دولار، وارتفع البلاديوم 0.88% إلى 2205.60 دولار.

