“المبروك” يبحث سُبل تطوير التعاون بين وزارتي المالية الليبية والخزانة الأمريكية

قام وزير المالية خالد المبروك بالتوجه إلى مدينة واشنطن وذلك للمشاركة في اجتماعات الربيع لمجلس محافظي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وخلالها التقي مع نائب وزير الخزانة الأمريكية أريك ماير .

حيث تم خلال اللقاء التباحث على سبل تطوير التعاون بين وزارتي المالية الليبية والخزانة الأمريكية عموماً وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بتقديم الدعم الفني لوزارة المالية الليبية في برنامج إصلاح نظام المالية العامة والمساعدة في تطوير منظومة مالية متقدمة لمعالجة المشاكل والصعوبات التي تواجه الوزارة بالتعاون مع البنك الدولي في إنجاز المهام الموكلة إليها بموجب التشريعات النافذة .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية