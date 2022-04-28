ارتفاع التضخم السنوي في روسيا إلى 17,70%

قفز التضخم السنوي في روسيا بنسبة 17,70% في منتصف أبريل 2022 وهو أعلى مستوى منذ عام 2002 وفقًا لوزارة الاقتصاد الروسية.

وأظهرت وثيقة لوزارة الاقتصاد أن التضخم في روسيا يتجه للتسارع إلى 22,6% للعام 2020 بأكمله حيث أدت الحرب الروسية الأوكرانية والعقوبات التي فرضها الغرب على موسكو إلى تسجيل زيادة كبيرة في أسعار المواد الغذائية والملابس والهواتف الذكية أيضًا.

يذكر أن وزارة الاقتصاد الروسية توقّعت انكماش الاقتصاد بنسبة 8,8% خلال هذا العام أو بنسبة 12,4% في حال استمرار تشديد العقوبات الغربية على موسكو .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية