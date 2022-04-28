اقتصاد

ارتفاع التضخم السنوي في روسيا إلى 17,70%

تم النشر منذُ 20 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قفز التضخم السنوي في روسيا بنسبة 17,70% في منتصف أبريل 2022 وهو أعلى مستوى منذ عام 2002 وفقًا لوزارة الاقتصاد الروسية.

وأظهرت وثيقة لوزارة الاقتصاد أن التضخم في روسيا يتجه للتسارع إلى 22,6% للعام 2020 بأكمله حيث أدت الحرب الروسية الأوكرانية والعقوبات التي فرضها الغرب على موسكو إلى تسجيل زيادة كبيرة في أسعار المواد الغذائية والملابس والهواتف الذكية أيضًا.

يذكر أن وزارة الاقتصاد الروسية توقّعت انكماش الاقتصاد بنسبة 8,8% خلال هذا العام أو بنسبة 12,4% في حال استمرار تشديد العقوبات الغربية على موسكو .

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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