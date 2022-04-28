صعود ملحوظ للدولار.. «المركزي» يعلن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار (الخميس 28 ابريل 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الخميس 28 ابريل 2022، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.7905 دينار، مسجلاً ارتفاعاً ملحوظاً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.0386 دينار، والجنيه الاسترليني 5.9982 دينار، والدولار الكندي 3.7338 دينار ليبي، والليرة التركية 0.3236 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2772 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3042 دينار، والدينار التونسي 1.5426 دينار ليبي، والدرهم المغربي 0.4789 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الخميس 28 ابريل 2022: