“الحويج” يبحث استكمال البيئة التشريعية للقوانين المنظمة لقطاعات الاقتصاد والتجارة والاستثمار

اجتمع وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج” اليوم الخميس، مع اللجنة القانونية برئاسة “الكوني اعبودة”، وبحضور الأعضاء ومستشار الوزير.

تناول الاجتماع مناقشة اللجنة عملها في تطوير اللوائح القانونية بالقانون 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري العام وما يتعلق بحماية المستهلك والعلامات التجارية، إضافة لمراجعة اللائحة التنفيذية لقانون رقم 9 لسنة 2010 بشأن تشجيع الاستثمار وإعداد القرارات اللازمة بمقتضاها، كما أكد الحاضرين على أهمية تفعيل قانون المناطق الحرة وتجارة العبور لدعم الاقتصاد الوطني.

حيث استكملت اللجنة مراجعة المعاهدات الدولية الاقتصادية والاستثمارية المبرمة وقدمت عدداً من التوصيات بما يواكب التطورات الاقتصادية المحلية والدولية لإضافتها بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

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