ليبيا تستقبل مئات السيارات الأوروبية عبر ميناء بنغازي

دخلت إلى ميناء بنغازي البحري سفينة نقل السيارات “غراند كولونيا” لتفريغ شحنتها المقدرة 555 سيارة وشاحنة قادمة من السوق الأوروبية.

ووفقًا لبيانات إدارة الميناء وصلت سفينة نقل الحاويات “ماي فيلد” وعلى متنها 487 حاوية محملة بسلع مختلفة، كما استقبلت أرصفة الميناء الناقلة “مارينا” محملة بـ 309 حاويات من السلع المختلفة.

وأعلنت إدارة الميناء، في وقت سابق من هذا الشهر، عن وصول أكثر من 2,400 سيارة وشاحنة على متن السفينة “سيلفر كوين”، كما أعلنت عن دخول الباخرة “رايدر” وكان على متنها 10 آلاف طن من السكر المكيس.

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