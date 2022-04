أويل برايس: طلب توزيع عادل للنفط هو مفتاح لحل النزاع في ليبيا

قال موقع أويل برايس إن طلب التوزيع العادل للعائدات النفطية في ليبيا، يُعد المفتاح لأي حل للنزاع فيها.

وأوضح الموقع في تقرير أعده، إنه من المهم النظر في إنشاء لجنة لتحديد كيفية توزيع عائدات النفط، كما من المهم أيضا النظر في تنفيذ عدد من الإجراءات المصممة لتحقيق الاستقرار في الوضع المالي المحفوف بالمخاطر، بحسب الموقع.

وبيّن الموقع، حثّ السفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند المصرف المركزي في البلاد على حماية عائدات النفط من الاختلاس، ودعوته إلى حل لفقدان حوالي 550 ألف برميل يوميا من الإنتاج النفطي نتيجة الإغلاق على الحقول الرئيسية ومحطات التصدير، تسليط للضوء على أهمية إنتاج النفط الليبي.

