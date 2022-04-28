حكومة الوحدة تستعد لإطلاق برنامج لدعم المشروعات الصغرى

اتفقت وزارة الاقتصاد والتجارة مع وزارة العمل والتأهيل على تنفيذ برامج تأهيل وتدريب الباحثين عن عمل، بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل المحلي.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج مع وزير العمل والتأهيل على العابد الرضا؛ لمناقشة التعاون فما بين الوزارتين لاستقطاب أصحاب الأفكار الريادية من خلال حاضنات ومراكز الأعمال بالبرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة التابع لوزارة الاقتصاد والتجارة؛ بهدف التحول الرقمي وتعزيز اقتصاد المعرفة.

وبحسب بيان مقتضب نشر على صفحة وزارة الاقتصاد؛ فإن المشروع المتفق عليه يهدف لخلق فرص توظيف بعيدًا عن الوظيفة الحكومية من خلال المشروعات المستهدف تنفيذها ضمن الخارطة الاستثمارية ودعم المشروعات الصغرى والمتوسطة، إضافة إلى تنظيم الأنشطة الاقتصادية والخدمية والعمالة الوافدة بما يساهم في تنمية وتنويع الاقتصاد الوطني.

وأفاد وزير العمل والتأهيل في حكومة الوحدة علي العابد، في تصريح خاص لـ “218”، في وقت سابق، أن وزارته شكّلت لجنة لدراسة إمكانية صرف منحة للباحثين عن العمل قدرها 450 دينارًا شهريًا للفرد، مبينًا أنها ستكون مشروطة، إذ ستقدم الوزارة 3 فرص عمل في القطاع الخاص للباحثين وفي حالة رفض هذه الوظائف؛ سيتم وقف صرف المنحة.

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