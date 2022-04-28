توقعات بارتفاع انتاج أوبك + إلى حوالي 432 ألف برميل يوميا في يونيو

أشارت تقارير صحفية عن احتمالية تمسك تحالف أوبك + بالزيادات التدريجية في إنتاج النفط من بينها زيادة جديدة مستهدفة لشهر يونيو المقبل بمقدار 432 ألف برميل يوميًا.

ووفق ما ذكرت مصادر من التحالف لـ”رويترز”؛ فإن أوبك + سيوافق على الزيادة الجديدة في الإنتاج في اجتماع الخامس من مايو المقبل، في محاولة للحفاظ على توازن بين العرض والطلب.

وكانت مجموعة أوبك+، التي تضم أوبك وحلفاء بقيادة روسيا؛ قد اتفقت في مارس الماضي على زيادة شهرية متواضعة في الإنتاج تبلغ 432 ألف برميل يوميًا لشهر مايو، رغم ضغوط من كبار المستهلكين لضخ مزيد من الخام.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية