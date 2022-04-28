رسو سفينة على متنها “555” سيارة وشاحنة بميناء بنغازي البحري

بنغازي 28 أبريل 2022 (وال)- رست بميناء بنغازي البحري؛ سفينة نقل السيارات “غراند كولونيا”، وعلى متنها قرابة “555” سيارة وشاحنة قادمة من السوق الأوروبية.

وبحسب بيان إدارة الميناء؛ فقد دخلت سفينة نقل الحاويات “ماي فيلد”، على متنها “487” حاوية محملة بسلع مختلفة، بالإضافة لرسو الناقلة “مارينا” محملة بـ “309” حاويات من السلع المختلفة.

وتجدر الإشارة إلى أنه في شهر أبريل الجاري؛ شهدت ميناء بنغازي البحري؛ رسو السفينة “سيلفر كوين” على متنها أكثر من “2400” سيارة وشاحنة، ورسو الباخرة “رايدر” كان على متنها “10” آلاف طن من السكر المكيس. (وال) هــ ش/ ر ت

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