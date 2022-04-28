فريق العمل الاستشاري والاقتصادي يعقد اجتماعاً للإعداد لورشة النظام البيئي لروّاد الأعمال

عقد فريق العمل الاستشاري و الاقتصادي بمكتب وزير الدولة للشؤون الاقتصادية اجتماعاً اليوم الخميس الموافق 28 أبريل 2022 م بمقر ديوان مجلس الوزراء، برئاسة “أحمد الأحجل” مع مستشاري وزير الدولة للشؤون الاقتصادية “عماد بحري” و “أبوبكر المدهم “، بحضور رئيس مجلس إدارة شركة رسل الحضارة للتعليم والتدريب والمدير التنفيذي للشبكة العالمية لريادة الأعمال

و ذلك في إطار إعداد لورشة عمل حول النظام البيئي لريادة الأعمال في ليبيا، التي قال الفريق بأنّها تُعد حلقة تحول هامة لتحقيق التقدم و التنويع الاقتصادي وضمان الازدهار علاوةً عن مساهمتها في تنمية الاقتصاد الوطني و تعزيز دوره الرئيس في بناء تصور واضح للجهود الحالية و المستقبلية بهدف تعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال بالإضافة لإثراء المجتمع بالأفكار و المشاريع الريادية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية