عضو بلجنة سعر الصرف يكشف عن توقعات هامة

قال عضو لجنة سعر الصرف “عمران الشايبي” عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك أن قيمة حقوق السحب الخاصة SDR تعتمد على سلة من خمس عملات – الدولار الأمريكي واليورو والرينمينبي الصيني والين الياباني والجنيه الإسترليني البريطاني.

كما تساءل: هل حان لصندوق النقد الدولي من إعادة تقييم الدولار أمام العملات الاخرى؟

وأكد بالقول: شخصياً أعتقد ذلك لأن مستقبل الدولار في المحك ، مضيفاً بأن آخر تعديل كان في 2016, وكان من المفترض أن يتم تعديله في مارس 2021 ، وأرجأ المجلس التنفيذي المراجعة التالية لسلة تقييم حقوق السحب الخاصة إلى 31 يوليو 2022 لإعادة تحديد دورة الخمس سنوات لمراجعات تقييم حقوق السحب الخاصة، مع استكمال المراجعة التالية بحلول منتصف عام 2022 ، ستصبح السلة الجديدة سارية في 1 أغسطس 2022.

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