“الدبيبة” يتابع عدد من المشاريع بمدينة مصراتة وذلك ضمن خطة عودة الحياة

أجرى رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة”، اليوم الخميس، رفقة عدد من الوزراء، وعميد بلدية مصراتة، جولة ميدانية لعدد من المشاريع بمدينة مصراتة، وذلك ضمن خطة عودة الحياة.

وقد زار “الدبيبة” مشروع إنشاء صالة ركاب مطار مصراتة الدولي، حيث اطلع على الأعمال الجارية هناك ونسب الإنجاز فيها.

كما تضمنت الجولة أيضًا زيارة لمجمع العيادات الطبية بالمدينة، حيث قام بجولة داخل الأقسام والعيادات الطبية بالمجمع، وأطلع على أعمال الصيانة الجاري تنفيذها به، وذلك لتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطن.

وكذلك تضمنت الجولة زيارة ميدانية للحديقة المركزية وميدان النصر، إلى جانب جولة داخل أحدٍ الاسواق الشعبية وسط المدينة.

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