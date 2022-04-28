خاص.. عضو بلجنة سعر الصرف يكشف أسباب ارتفاع وانخفاض الدولار أمام الدينار.. تابع التفاصيل

كشف عضو لجنة سعر الصرف “عمران الشايبي” في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية أن سبب ارتفاع وانخفاض الدولار أمام الدينار هذه الفترة يرجع إلى سعره في SDR “حقوق السحب الخاصة” وليس تغيير في سعر الصرف “لا نقصد سعر صرف الدينار مقابل العملات للمصرف المركزي بعد مارس 2012” مضيفاً بأن رفع سعر الفائدة للدولار ساعد في إرتفاعه أمام العملات الأخرى.

وتابع بالقول؛ يعني عندما يرتفع الدولار في السلة هناك عملة أخرى من الخمس عملات الموجودة في السلة ( الدولار الأمريكي واليورو والرينمينبي الصيني والين الياباني والجنيه الإسترليني البريطاني)،ولهذا إذا ارتفع الدولار سينخفض اليورو حسب السوق العالمية للعملات وبعده يتحدد في السلة التي تنعكس على سعر الصرف للدينار.

وكان من المفترض أن يتم تعديل أسعار العملات لل SDR في مارس 2022 ،والتي عادةً ما يتم النظر فيها كل خمسة سنوات، وأرجأ المجلس التنفيذي المراجعة التالية لسلة تقييم حقوق السحب الخاصة إلى 31 يوليو 2022 لإعادة تحديد دورة الخمس سنوات لمراجعات تقييم حقوق السحب الخاصة، مع استكمال المراجعة التالية بحلول منتصف عام 2022 ، ستصبح السلة الجديدة سارية في 1 أغسطس.

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