وزارتي العمل والاقتصاد تستعدان لإطلاق برنامج مشترك للتأهيل وتدريب الباحثين عن عمل

طرابلس 28 أبريل 2022 (وال)- تستعد وزارة العمل والتأهيل بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة؛ لتنفيذ برامج مشتركة للتأهيل وتدريب الباحثين عن عمل، بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل المحلي.

جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك الذي ضم وزير الاقتصاد والتجارة (محمد الحويج ) مع وزير العمل والتأهيل ( على العابد الرضا) .

حيث تم مناقشة افاق التعاون بين الوزارتين لاستقطاب أصحاب الأفكار الريادية من خلال حاضنات ومراكز الأعمال بالبرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة التابع لوزارة الاقتصاد والتجارة؛ بهدف التحول الرقمي وتعزيز اقتصاد المعرفة.

وأفاد وزير العمل والتأهيل ( على العابد ) أن وزارته شكّلت لجنة لدراسة إمكانية صرف منحة للباحثين عن العمل قدرها 450 دينارًا شهريًا للفرد. (وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال