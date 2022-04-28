“الكيلاني” تبحث أوضاع مدينة تاورغاء

عقدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني اجتماعًا مع وفدًا من أعيان ومشائخ تاورغاء ، حيث قاموا بوضع الوزيرة في صورة الأوضاع بعد عودة عدد من العائلات إلى المدينة.

نوقش خلاله أيضًا السبل الكفيلة بتسريع عودة النازحين عبر مجموعة من الإجراءات التي تحفز المواطنين على العودة من بينها توفير البنية التحتية من انتظام للتيار الكهربائي وصيانة المدارس والمستشفيات والصرف الصحي ومساعدة العائلات التي تضررت منازلها واصلاحها وصيانتها.

كما أكدت الكيلاني على اهتمامها بالأسر النازحة حيث شكلت لجنة لحصر نازحي تورغاء في مخيمات طرابلس ومتابعة فريق الدعم النفسي التابع للوزارة لأطفال المخيمات وقد وعدت من خلال حكومة الوحدة الوطنية بأن تسعى لحلحة العديد من الإشكاليات التي تعرقل عودة النازحين.

وكشفت كذلك عن نية الوزارة إذا ماسمحت الظروف بإقامة معرض الأسر المنتجة القادم في تاورغاء تشجيعا لهم بالمدينة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية